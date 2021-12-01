На лаві підсудних опинився колишній директор навчального закладу, який нарахував собі премій на майже 175 тис грн

Синельниківською окружною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно колишнього директора комунального закладу освіти за незаконне заволодіння бюджетними коштами (ч.2 ст.191 КК України).

За даними слідства, вказаний громадянин, перебуваючи на посаді директора навчально-виховного комплексу однієї з сільських рад Синельниківського району, надав вказівку головному бухгалтеру про нарахування на свою користь премій та доплат за складність і напруженість у роботі. При цьому свої дії посадовець не узгодив з органом вищого рівня — сільською радою.

За період з квітня 2019 по серпень 2020 років зловмисник незаконно отримав майже 175 тисяч гривень бюджетних коштів.

Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури