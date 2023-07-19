Допомагав ухилянтам перетнути кордон України: у столиці затримали організатора злочинної схеми

Співпрацюючи з благодійною організацією, зловмисник підробляв документи, завдяки яким ухилянти під виглядом водіїв-волонтерів виїжджали за межі держави. Наразі йому повідомлено про підозру та загрожує до дев’яти років за ґратами.

Слідчі Святошинського управління поліції за оперативного супроводження співробітників Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області та за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури викрили чоловіка, який, співпрацюючи з благодійною організацією, допомагав ухилянтам під виглядом водії-волонтерів виїхати за межі України. Правопорушником виявися місцевий мешканець, 1987 року народження.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що фігурант спочатку оформляв клієнтів представниками благодійного фонду, а потім видавав їм довідки про відрядження за кордон нібито для поставки гуманітарної допомоги. Далі зловмисник вносив неправдиву інформацію до бази даних «Шлях» та отримував за свої послуги 3900 доларів США.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання частини грошей. За місцем мешкання та реєстрації фігуранта слідчі провели обшук, у ході якого вилучили грошові кошти отриманні від злочинної діяльності, мобільні телефони, документи.

За погодженням із Святошинською окружною прокуратурою слідчий Святошинського управління поліції повідомив чоловікові про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України та готує клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

В ході слідства встановлюються інші причетні до злочину особи, які підробляли документи. Також правоохоронці встановлюють осіб, які встигли скористатися послугами «бізнесмена».

Відділ комунікації поліції Києва