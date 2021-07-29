Задержан житель Черниговщины, который после попытки изнасилования ребенка, забаррикадировался в доме (видео)

Его подозревают в аналогичных преступлениях.

На Черниговщине полиция задержала мужчину, которого подозревают в попытке изнасилования 13-летней девочки.

Об этом УНИАН сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

По словам руководителя сектора Юлии Ковтун, о преступлении полицейским сообщили родственники девочки. Они рассказали, что 28 июля незнакомый мужчина пригласил ребенка к себе домой, где начал ее бить и пытался изнасиловать, девочке удалось сбежать.

На место преступления выехали следственно-оперативная группа Черниговского районного управления полиции, дополнительные силы из числа оперативников и следователей, а также рота полиции особого назначения.

Отмечается, что на окнах дома правонарушителя была наклеена пленка, которая не дает возможности увидеть с улицы, что творится внутри помещения.

«На просьбу полиции открыть дверь мужчина категорически отказался, фактически осуществив баррикадирование. В конце концов, полицейские вошли в помещение с привлечением спецподразделения и задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины», — сообщили в полиции.

Кроме этого, полиция получила информацию, указывающую на причастность подозреваемого к ряду аналогичных преступлений. Сейчас эти данные проверяются.

Начато расследование в производстве, открытом по ч. 4 ст. 153 Уголовного кодекса Украины — сексуальное насилие в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет (независимо от его добровольного согласия). Задержанному грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.