У Могилів-Подільському затримали переправника ухилянтів через держкордон

30-річний підозрюваний вночі полями перевозив військовозобов’язаних чоловіків до річки Дністер і забезпечував їх надувним матрацом, щоб вони могли переплисти до сусідньої країни. Свої клієнтів зловмисник шукав у соціальних мережах та ТГ- каналах. Ціна його послуг становила 4500 доларів.

Вночі 15 червня під час реалізації оперативної інформації, співробітники міграційної поліції спільно з прикордонниками та місцевими поліцейськими затримали автомобіль зловмисника, де окрім водія було ще 2 чоловіка, які намагались потрапити до сусідньої держави поза офіційними пунктами пропуску. До кордону їм залишалось проїхати до 10 кілометрів.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Могилів-Подільського районного відділу поліції за оперативного супроводу Управління міграційної поліції Вінницької області.

30-річного затриманого підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Могилів-Подільська окружна прокуратура.

Поліція встановлює інших осіб, які могли незаконно покинути межі України.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Вінницької області