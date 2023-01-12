Судитимуть мешканку Херсонщини, яка проміняла роботу з дітьми на посаду окупаційної поліцайки

Прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жительки Каховського району за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачена до повномаштабного вторгнення рф на територію України працювала у центрі дитячого розвитку та корекції. Під час окупації територій Херсонщини вона добровільно пішла на службу до незаконно створеного окупаційною владою правоохоронного органу -«Новокаховського відділу поліції», де зайняла посаду так званого «заступника начальника слідчого відділення».

Так звана «поліцейська» організовувала роботу відділу, здійснювала добір кадрів до псевдоправоохоронного органу, виконувала інші завдання та функції покладені на неї.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими ГУНП в Херсонській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Херсонської обласної прокуратури