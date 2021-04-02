Закарпатські поліцейські заблокували канал постачання зброї на територію регіону

В результаті вдало проведеної спецоперації, працівники кримінальної поліції та слідчі поліції Мукачева заблокували канал постачання небезпечних предметів на територію регіону.

Так, вчора, 1 квітня, під час санкціонованого обшуку помешкання 40-річного фігуранта, співробітники Мукачівського районного управління поліції виявили цілий арсенал зброї та вибухонебезпечних предметів. В результаті, з незаконного обігу вилучено гранати Ф-1 та РГД-5 в кількості 11 одиниць, 8 запалів до гранат, 117 набоїв різного калібру та гладкоствольну рушницю. Чоловік відмовляється пояснювати наявність у нього такої кількості заборонених предметів.

Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, зараз він перебуває у ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі районного управління поліції проводять досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Затриманому вже повідомлено про підозру та найближчим часом обиратиметься запобіжний захід. Слідчі клопотатимуть про безальтернативне тримання під вартою.

Зараз оперативники працюють над встановленням джерела постачання незаконного «товару» зловмиснику, якому тепер загрожує до 7 років позбавлення волі.

Заходи з викриття злочину проводилися у співпраці зі співробітниками Управління Служби безпеки України в Закарпатській області.

Поліція Закарпатської області