Викрито злочинну групу, яка через фішинговий сайт виманювала у людей гроші

Наразі встановлено про заподіяні громадянам збитки в розмірі майже 119 тис. грн. Слідчі повідомили фігурантам про підозру. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Припинили протиправну діяльність співробітники управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ спільно з працівниками слідчого управління поліції Одещини за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Організував шахрайську схему раніше судимий за майнові злочини житель іншої області, який тимчасово проживає в Одесі. Разом зі своєю співмешканкою та спільним знайомим, вони створили сайт-двійник одного з популярних онлайн-сервісів з продажу товарів.

В подальшому, видаючи себе за покупців, зловмисники підшукували та переконували громадян у намірі придбати у них товар та відразу ж пропонували перейти за посиланням на заздалегідь створений шахрайський ресурс для оформлення безкоштовної доставки товарів.

Довірливі громадяни, бажаючи продати товар, погоджувались на ці умови та переходили на фішинговий вебресурс, візуально схожий на справжній, де вводили свої особисті дані й реквізити банківських карток (номер, СVV код, термін дії картки). У такий спосіб зловмисники отримували необхідні їм дані та здійснювали несанкціоноване втручання в інтернет-банкінг і проводили транзакції з банківських рахунків потерпілих.

Поліцейські встановили наразі чотирьох громадян, яких зловмисники ошукали майже на 119 тис. грн.

У ході проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання правопорушників правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, сім-картки, банківські картки, та інші речові докази протиправної діяльності.

Всім трьом фігурантам слідчі повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Відносно організатора наразі вирішується питання про обрання в суді запобіжного заходу. Двом іншим учасникам шахрайської схеми вже обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до злочинної діяльності, а також громадян, які могли потерпіти від протиправних дій. Якщо ви стали жертвами подібних шахрайських схем, звертайтесь до найближчого відділу поліції або телефонуйте за номером «102».

Закликаємо громадян бути більш обачними та пильними під час вебшопінгу.

Не переходьте за сумнівними вебпосиланнями або за тими посиланнями, які надходять від незнайомих вам людей та не повідомляйте нікому свої конфіденційні дані.

Відділ комунікації поліції Одеської області