52-річного черкащанина судитимуть за жорстоке вбивство приятеля

За процесуального керівництва прокурорів Черкаської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 52-річного чоловіка, який вбив свого знайомого (ч. 1 ст. 115 КК України).

Нагадаємо, трагедія сталася влітку цього року в одному з районів міста Черкаси. Чоловіки розпивали алкогольні напої та між ними виникла сварка, у ході якої зловмисник взяв до рук ножа і наніс ним своєму товаришу 24 удари в різні частини тіла. Від отриманих ушкоджень 49-річний потерпілий помер.

Підозрюваного було затримано на місці події та за клопотанням сторони обвинувачення обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими СВ Черкаського РУП ГУНП України в Черкаській області.

Санкція зазначеної статті Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури