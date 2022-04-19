Автомобільний крадій-рецидивіст проведе за ґратами 5 років

За публічного обвинувачення Кам’янець-Подільської окружної прокуратури суд визнав винним 28-річного чоловіка у незаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненому повторно (ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України).



За даними слідства, у січні цього року з подвір’я в одному із сіл Кам’янець-Подільського району, скориставшись легковажністю власника, який залишив ключі в салоні, він викрав автомобіль марки «ВАЗ».



Вже неодноразово судимому чоловіку встановлено заборону покидати територію населеного пункту, в якому він проживав за вчинення попередніх злочинів, але знехтувавши цим, злочинець поїхав на краденому авто в іншу область.

Вироком Чемеровецького районного суду його засуджено до 5 років 1 місяця позбавлення волі.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури