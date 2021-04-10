35 білорусів намагалися в’їхати в Україну з підробленими довідками про ПЛР-тестування на COVID-19

У пункті пропуску «Дольськ» прикордонники Луцького загону виявили 35 підроблених довідок про проходження ПЛР-тестування на COVID-19. Усі вони були пред’явлені на контроль громадянами Республіки Білорусь, пасажирами автобуса, який слідував на в’їзд в Україну.

Під час перевірки пред’явлених результатів тесту на COVID-19 в інспектора прикордонного контролю виникли сумніви щодо їх дійсності.

В ході більш ретельного дослідження прикордонники встановили, що бланки суттєво відрізняються від оригіналу, а також на них відсутні обов’язкові реквізити. Крім того, у кількох пасажирів охоронці кордону виявили довідки з однаковими номерами.

За даним фактом поінформовано співробітників Нацполіції та направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ККУ.

Громадянам Білорусі прикордонники встановленим порядком відмовили в пропуску на територію України.

Державна прикордонна служба України