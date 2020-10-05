На Львівщині чоловік вбив власного сина

У місті Рудка на Львівщині 60-річний місцевий житель вбив власного 31-річного сина. Поліція розшукувала чоловіка понад 2 тижні і врешті спіймала зловмисника.

Батько після вбивства сина одразу втік. Його знайшли аж через пів місяця у далекого родича, пише 24 Канал.

Зловмисника звати Володимир Манюк. У день вбивства, 11 вересня, у квартирі Манюків стояв шалений ґвалт. Стурбовані сусіди вирішили викликати поліцію. Деякі з них пішли самотужки вгамовувати агресивного сусіда.

Проте люди навіть не уявляли, що побачать місце вбивства за дверима квартири. Закривавлений син чоловіка лежав на дивані. Співчутлива сусідка думала, що він просто знепритомнів, але він вже був мертвий.

“Ми думали, що Юрчик (син) втратив свідомість. Ми його поливали, по личку били, а то вже був кінець,”– розповіла сусідка Манюків.

Батько вдарив сина кухонним ножем прямісінько в серце.

“Він (син) йому сказав: “Йди, що ти всіх посилаєш?”. Потім й сам пішов до кімнати. Навколо дивану лежало насіння, яке він лускав перед тим, як заснути”, – розповіла сусідка.

За інформацією слідства, чоловік вбив сина не під час сварки, а коли хлопець вже пішов спати.

Після жорстокого вбивства сина чоловік втік. Самбірська поліція за час розслідування опитала близько сотні людей та перевірила усіх рідних втікача. Через 2 тижні, 28 вересня, чоловіка знайшли у сусідньому селі. Зловмисник переховувався у далекого родича.

Чоловік, у якого переховувався зловмисник, не знав, що той жорстоко вбив власного сина. Родич навіть зрадів своєму гостю, адже той неабияк допоміг йому у господарстві. Про те, що чоловіка вже пів місяця розшукує поліція, родич дізнався від сусідки. Він не вагаючись звернувся до дільничого. Того ж дня зловмисника затримали.

Сусід родича також розповів, що й гадки не мав, що чоловік переховується від поліції. Він навіть співчував пенсіонерові, коли той скаржився на сина.

“Жінка поїхала, а його лишила з тим наркоманом (з сином). Той все краде з хати. Гроші витягає. А жінка приїжджала, то ще й гроші йому на наркотики давала”,– переповідає слова вбивці сусід родича.

Під час допиту чоловік зізнався у вбивстві власного сина. Манюк розповів, що був на нього дуже ображений. Чоловік запевняв слідчих, що вбивати сина не хотів. // Діло