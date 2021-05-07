У Тернопільській області поліцейських викрили на вимаганні хабаря

Співробітники сектору реагування патрульної поліції Тернополя вимагали у одного з водіїв 20 тисяч гривень неправомірної вигоди, погрожуючи притягненням до адміністративної відповідальності. На передачі коштів поліцейських затримали.

До Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ звернувся чоловік та поскаржився на протиправні дії співробітників поліції. Поліцейські вимагали у нього 20 тисяч гривень хабаря.

Встановлено, що заявник рухався на власному автомобілі, коли його зупинили співробітники сектору реагування патрульної поліції (СРПП) міста Тернополя. Без оформлення відповідних документів у чоловіка вилучили водійське посвідчення та пригрозили складанням адміністративної постанови за ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) КУпАП. За «врегулювання ситуації» поліцейські запропонували водію надати їм «відкупні».

Відразу після одержання неправомірної вигоди співробітників СРПП затримали на місці злочину працівники внутрішньої безпеки НПУ, СБУ та Державного бюро розслідувань. В автомобілі поліцейських проведено обшук.

На теперішний час слідчі ДБР, за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури, вже вручили підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України одному з фігурантів. У порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України його затримано. Вирішується питання щодо остаточної правової кваліфікації дій інших співробітників. Крім того, наказом керівництва ГУНП у Тернопільській області викритих поліцейських буде звільнено з поліції.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України