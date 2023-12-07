Допомагав «вирішувати питання» – мешканцю Стрийщини повідомлено про підозру у шахрайстві

Підозрюваний заволодів коштами у сумі більше ніж 9 тисяч гривень, пообіцявши знайомому допомогти повернути йому вилучене посвідчення водія.

Як встановили співробітники відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2, 19-річний мешканець Стрийського району заволодів коштами 20-річного львів’янина, пообіцявши йому «вирішити питання» з поверненням водійського посвідчення, вилученого за порушення Правил дорожнього руху.

Чоловік переказав на банківську карту «рішали» кошти у сумі більше 9 тисяч гривень, проте ніякої допомоги не отримав. Натомість, зловмисник привласнив гроші і витратив їх на власний розсуд.

Дізнавачі територіального підрозділу поліції повідомили мешканцю Стрийщини про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – штраф від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області