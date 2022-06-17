На Буковині попереджено замовне вбивство 29-річного громадянина

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру 40-річному жителю Чернівців, який організував замовне вбивство буковинця (ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 27 п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідства, підозрюваний на ґрунті ревнощів замовив умисне вбивство 29-річного цивільного чоловіка своєї колишньої співмешканки. Як аванс надав виконавцю свій автомобіль марки «Volkswagen Passat». Після виконання «замовлення» обіцяв заплатити ще 20 тис. грн.

Виконавець звернувся до правоохоронців, відтак всі подальші дії відбувались під їхнім контролем. 16 червня 2022 року після того, як Нацполіція оприлюднила повідомлення з проханням розпізнати особу чоловіка, знайденого зі слідами насильницької смерті, підозрюваний, розуміючи, що злочин доведений до кінця, покинув своє місце проживання. Був затриманий у квартирі своєї знайомої.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснюють слідчі ГУНП у Чернівецькій області. Заходи з викриття здійснювались за оперативного супроводу УСР в Чернівецькій області ДСР НП України, за силової підтримки спецпідрозділу «КОРД».

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура