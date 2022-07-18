Мешканка Бердичівського району вирощувала майже тисячу кущів конопель «як квіти»

За процесуального керівництва прокурорів Бердичівської окружної прокуратури розслідується кримінальне провадження стосовно місцевої жительки, причетної до незаконного посіву та вирощування конопель (ч. 2 ст. 310 КК України).

Слідством установлено, що 39-річна жителька Бердичівського району цьогоріч на присадибній ділянці посіяла та вирощувала цілу плантацію нарковмісних рослин – конопель.

Аби приховати вирощування заборонених рослин, «кмітлива аграрійка» обсадила їх кукурудзою. Хоча правоохоронцям пояснила, що коноплі придбала та висіяла нібито «як квіти».

Під час проведеного 16.07.2022 обшуку на її присадибній земельній ділянці виявлено та вилучено майже 1000 рослин коноплі. Усі рослини передано для проведення експертизи.

Наразі триває досудове розслідування, яке проводить Бердичівський райвідділ поліції.

Аналогічним «конопляним агробізнесом» займався і ровесник фігурантки справи – 39-річний житель Новоград-Волинського району.

У понеділок, 18 липня, під час огляду його грядок з городиною правоохоронці також виявили майже 120 кущів рослин конопель. Крім цього, на подвір’ї виявлено коноплі, приготовлені для сушіння, а в житловому будинку – корзину, заповнену сухою подрібненою рослинною сировиною.

Цьому фігуранту справи також інкримінують скоєння кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 310 КК України.

Досудове розслідування, за процесуального керівництва Новоград-Волинської окружної прокуратури, проводить Новоград-Волинський райвідділ поліції.

Відповідно до санкції зазначеної статті, «конопляним аграріям» загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури