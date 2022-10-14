Жителі Тернопільщини потрапили в шахрайські пастки продаючи товар в інтернеті

Троє потерпілих стали жертвами фішингової афери. Вони розміщали на сайтах-оголошень дописи про продаж різноманітного майна. Шахраї під виглядом покупців надсилали їм спеціально створенні посилання, за якими громадяни вводили персональні дані своїх банківських рахунків, для ніби-то оплати за товар.

Жителі краю, самі того не усвідомлювали, що допомагають пройдисвітам спустошувати їх електронні гаманці. Як наслідок одна заявниця втратила 6240 гривень, а інша – 16392 гривень й тернополянин – 9095 гривень.

Відомості про події слідчі територіального підрозділу поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Поліцейські розповідають про кілька простих порад, які допоможуть не попастися на гачок аферистів і зроблять ваші покупки у мережі безпечним:

завжди перевіряйте адресу сайту, адже на відміну від інтерфейсу її неможливо підробити;

нікому не передавайте дані для входу в акаунт і не заходьте туди з чужих гаджетів, особливо якщо до профілю прив’язана банківська карта;

не розголошуйте дані картки. Насамперед це стосується номера, терміну дії, CVC2/CVV2. А ще краще — зробіть віртуальну картку: таку послугу надають практично всі банки;

зберігайте всі документи, надані продавцем (фіскальні чеки, гарантійні талони, транспортні накладні), а також електронне листування. У разі виникнення непорозумінь вони стануть вашим підтвердженням здійснення покупки;

читайте відгуки про товар і продавця. Насторожити має наявність виключно позитивних відгуків, написаних ніби за шаблоном з невеликим проміжком часу.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області