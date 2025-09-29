«Інвалідність» за $10 тисяч: у Кривому Розі поліція викрила зловмисника

Ділок вимагав гроші за оформлення фіктивного захворювання та інвалідності для уникнення служби в армії. Під час отримання авансу від «клієнта» його затримали.

У Кривому Розі правоохоронці виявили злочинну схему, яка дозволяла уникнути мобілізації та отримати можливість вільного виїзду за кордон. Організатором схеми виявився 57-річний місцевий житель.

Зокрема, він пообіцяв домовитись з лікарями місцевої медустанови щодо створення липової історії хвороби для отримання групи інвалідності. На підставі недостовірних документів «клієнт» міг знятись з військового обліку у ТЦК та безперешкодно покинути країну. За оформлення так званого «білого квитка» ділок забажав отримати 10 тисяч доларів.

Оперативники Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції затримали фігуранта під час отримання частини від домовленої суми.

За процесуального керівництва Криворізької східної окружної прокуратури слідчі Криворізького РУП оголосили зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Тепер чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України