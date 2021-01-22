Інженера технагляду підозрюють у службовій недбалості, яка спричинила збитків майже на мільйон гривень

За процесуального керівництва Бориспільської місцевої прокуратури повідомлено про підозру інженеру технічного нагляду за фактом службової недбалості (ч.2 ст.367 КК України).

Встановлено, що у 2017 році фізичною особою-підприємцем, який є сертифікованим інженером технічного нагляду, укладено з Вороньківською сільською радою договір про надання послуг щодо здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту дороги.

Проте службовець не виконав покладені на нього обов’язки за вказаним договором. Не перевіривши обсяги та якість фактично виконаних товариством робіт по договору підряду, він підписав акт приймання виконаних робіт, на підставі якого, сільрада безпідставно перерахувала товариству-підряднику грошові кошти.

Вказаними діями місцевому бюджету спричинено збитки в розмірі майже 1 млн гривень. Факт порушення економічних інтересів громади виявлено та доведено висновком будівельно-технічної експертизи.

Досудове розслідування триває.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури