Ірина Фаріон померла в лікарні після замаху

Ірина Фаріон померла після замаху, повідомив керівник Львівщини Максим Козицький. У мовознавицю Ірину Фаріон вистрілили у Львові. Вона була важкому стані у реанімації.

У поліції кажуть, що це була спроба навмисного вбивства. Президент Володимир Зеленський засудив напад на Фаріон.

“Дуже прикро, але, попри всі зусилля медиків, врятувати Ірину Фаріон не вдалося”, – повідомив Козицький.