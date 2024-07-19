Ірина Фаріон померла в лікарні після замаху

Місце нападу на Фаріон у Львів. Кадри Суспільне Львів

Ірина Фаріон померла після замаху, повідомив керівник Львівщини Максим Козицький. У мовознавицю Ірину Фаріон вистрілили у Львові. Вона була важкому стані у реанімації.

У поліції кажуть, що це була спроба навмисного вбивства. Президент Володимир Зеленський засудив напад на Фаріон.

Фаріон

“Дуже прикро, але, попри всі зусилля медиків, врятувати Ірину Фаріон не вдалося”, – повідомив Козицький.

У Фаріон стріляли близько 19:30 біля її будинку. ЗМІ публікують фото з калюжами крові на місці нападу. Стріляли у голову.

Напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство.

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