Ірина Фаріон померла в лікарні після замаху
Ірина Фаріон померла після замаху, повідомив керівник Львівщини Максим Козицький. У мовознавицю Ірину Фаріон вистрілили у Львові. Вона була важкому стані у реанімації.
У поліції кажуть, що це була спроба навмисного вбивства. Президент Володимир Зеленський засудив напад на Фаріон.
“Дуже прикро, але, попри всі зусилля медиків, врятувати Ірину Фаріон не вдалося”, – повідомив Козицький.
У Фаріон стріляли близько 19:30 біля її будинку. ЗМІ публікують фото з калюжами крові на місці нападу. Стріляли у голову.
Напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство.