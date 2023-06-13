Ізраїльтянина затримали за зґвалтування українки
Мешканця ізраїльського портового міста Ашдод затримали за підозрою у зґвалтуванні дівчини, яка тільки приїхала до країни.
Про це пише The Jerusalem Post.
19-річна українка звернулася до поліції близько двох тижнів тому та повідомила, що зазнала сексуального насильства з боку 29-річного чоловіка, з яким познайомилася через спільного знайомого.
Він запропонував їй допомогти та познайомити з містом. Коли дівчина залишилась з новим знайомим сам на сам, він зґвалтував її. Злочин стався у неї вдома.
У вівторок, 13 червня, його було затримано і взято під варту до четверга. Очікується, що йому буде висунуто обвинувальний акт. // УНІАНTweet