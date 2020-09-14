Колишнього бойовика НЗФ виявили прикордонники на Донеччині

Оперативно-розшукові підрозділи Східного регіонального управління Держприкордонслужби України продовжують активні заходи, спрямовані на виявлення та затримання осіб, причетних до терористичної діяльності незаконних збройних формувань так званих «Л/ДНР».

Зокрема, у результаті копіткої роботи, оперативники Донецького та Луганського прикордонних загонів викрили 33-річного мешканця Маріуполя, який у 2014 році був активним членом незаконних збройних формувань.

Місцевий житель став на бік прихильників країни-агресора та брав активну участь у сприянні беззаконню, що відбувалось у Сєвєродонецьку Луганської області. Громадянин виконував завдання проросійських бойовиків, одним з яких була охорона периметру Державного інституту азотної промисловості, що був захоплений незаконними збройними формуваннями так званої «ЛНР» для розміщення свого штабу.

Днями, оперативники встановили місце перебування вказаного громадянина, якого згодом спільно зі співробітниками Управління карного розшуку ГУНП в Луганській області затримали.

Представники Національної поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 КК України «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Тривають невідкладні слідчі дії щодо з’ясування всіх обставин правопорушення.

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ДПСУ