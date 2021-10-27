Оголошено підозру киянину, який під час конфлікту смертельно поранив брата

Чоловік вчинив бійку, під час якої кухонною сокирою вдарив родича по голові. Попри зусилля лікарів у реанімації, за декілька днів потерпілий помер. За скоєне фігуранту загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що під час бійки у квартирі на проспекті Георгія Ґонгадзе мешканець отримав травму голови. Для з’ясування обставин на місце події вирушили патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та карета швидкої допомоги.

По прибуттю правоохоронці встановили, що у ході сімейного конфлікту 35-річний чоловік схопив кухонну сокиру та вдарив нею по голові брата. На місці поліцейські затримали родича потерпілого. 37-річного чоловіка у важкому стані лікарі госпіталізували у реанімацію, де за кілька днів від отриманих травм він помер.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. За процесуального керівництва окружної прокуратури слідчі повідомили затриманому про підозру та суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. За скоєння тяжкого злочину чоловіку загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва