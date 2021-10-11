Как в Украине работают первые «легализованные» коллекторы и что делать, если они звонят

В Украине уже официально зарегистрировали 30 коллекторских компаний. Какие последствия это будет иметь для потребителей?

С 14 июля в Украине действует закон №1349-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности». Его сокращенно называют «законом о коллекторах». В частности, после 14 октября обязательным условием работы коллекторов будет их включение в реестр коллекторских компаний. Пока в нем зарегистрировано три десятка фирм: ООО «Компания Аксилиум», ООО «Инфидис», ООО «Финтех-колект», ООО «Служба выполнения взыскания», ООО «Украинское коллекторское агентство» и др.

Идея нового закона — улучшить положение украинцев, которые имеют проблемы с погашением задолженности по потребительским кредитам. В частности, по информации Оксаны Дуровой, юриста АО Legal Strategy теперь должника должны предупредить о передаче долга на урегулирование коллекторам, а все разговоры и встречи фиксируются на аудио-, видеозаписи.

Теперь коллекторам запрещено:

— использовать угрозы, шантаж, посягать на личное достоинство, права, свободы и собственность потребителя, его близких лиц;

— вводить потребителя и его близких лиц в заблуждение, в том числе относительно размера, характера, а также последствий, которые наступят в случае невыполнения условий договора;

— по собственной инициативе взаимодействовать с потребителем, его близкими лицами более двух раз в сутки в период с 20:00 до 9:00, а также в выходные и нерабочие праздничные дни;

— скрывать информацию о номере контактного телефона, с которого осуществляется звонок или направляется уведомление;

— использовать функцию автодозвона к потребителю в течение более 30 минут в сутки;

— использовать на конвертах или сообщениях изображения, которые могут содержать угрозу или надписи «исполнительной документ», «решение о взыскании», «уведомление о выселении» и т.д.

— любым образом сообщать третьих лиц, не являющихся сторонами договора (работодателей, друзей, членов семьи и т.д.), о задолженности потребителя;

— требовать от близких лиц или работодателя потребителя принять на себя обязательства по просроченной задолженности;

— совершать действия, наносящие вред репутации, в том числе деловой репутации, потребителя, его близких лиц;

— требовать погашения задолженности иным способом, чем это предусмотрено законом или договором и т. д.

Кроме того, были введены штрафные санкции за нарушение так называемой коллекторской этики. Например, совсем недавно, НБУ оштрафовал коллекторскую фирму «Кредитпроминвест», использующую шантаж и угрозы к должнику, на 102 тыс. гривен за нарушение этического поведения при взыскании долга.

Также финансовую ответственность будут нести банки в случае привлечения к работе коллекторских компаний, которых нет в реестре (штраф от 85 до 136 тыс. гривен). При подобных системных нарушениях банк могут вообще лишить лицензии на проведение финансовых операций.

Валентина Терехова, директор юридической компании OMI LAW GROUP, адвокат рассказала, что теперь договора о передаче права требования по потребительским кредитам, заключенные с незарегистрированными компаниями, будут считаться ничтожными. Это значит, что заемщик может их не исполнять.

Еще вы имеете право получить официальное подтверждение своего долга, и коллектор в течении 7 рабочих дней обязан предоставить все необходимые документы. За нарушение этих требований коллектору грозит штраф от 50 тысяч до 100 тысяч гривен плюс исключение из реестра коллекторских компаний.

Оценка экспертов

Что же будет на практике? Кристина Гордиенко, юрист адвокатского бюро «Анастасии Гурской» отметила: «На мой взгляд, эти компании не будут использовать только законные методы для взыскания долгов. И пускай, законом устанавливаются правила этического поведения коллекторов, условия урегулирования просроченной задолженности — это не отменяет использование «старых» методов».

Безусловно, если НБУ будет реагировать быстро и эффективно на нарушения коллекторов, то такой контроль и постоянные финансовые санкции могут стать предохранителем для коллекторских фирм в использовании различных вариантов «выбивания долгов». Но в противном случае — ежемесячный штраф даже в размере 100 тысяч гривен не повлияет на поведение компании, зарабатывающей по кредитам миллионы гривен. Это будет происходить до тех пор, пока не будет усилена уголовная ответственность за незаконные действия коллекторов, а правоохранительная система не начнет эффективно реагировать правонарушения.

Оксана Дурова, юрист АО Legal Strategy рассказала: «Когда вам выбивают ночью дверь, звонят вашему шефу, угрожают опубликовать компрометирующие факты (скорее всего ложные), шантажируют физическим насилием, то вы, в первую очередь, должны иметь право обратиться за помощью в полицию, а не писать обращение с изложенными нарушениями в НБУ. Несмотря на то, что Уголовный Кодекс предусматривает ответственность за все перечисленные действия, в том числе и за вымогательство, и за принуждение к выполнению гражданско-правовых обязательств, коллекторов почти никогда не привлекали к уголовной ответственности».

Как общаться с коллекторами

Первое: фиксируйте разговор на диктофон. Проверьте наличие зарегистрированной компании в реестре коллекторский компаний. Сделать это можно по этой ссылке. Если компания в нем не числится, вы имеете право не отвечать ни на какие вопросы.

Кристина Гордиенко, юрист Адвокатского бюро «Анастасии Гурской» говорит: «Если вам звонят коллекторы, а вы не брали кредит – то, скорее всего, ваш номер попал в базу так называемого «прозвона должников» и одной блокировкой номера коллекторов тут не обойтись».

Эксперт советует: попросите коллекторов представиться или назвать компанию. Проинформируйте, что вы не являетесь должником и не связаны с кредитом, по которому вам звонят. После этого требуйте, чтобы ваш контактный номер удалили из «базы должников» и больше не беспокоили. В разговоре ссылайтесь на ч.3 ст.10 ЗУ «О доступе к публичной информации»: каждый человек имеет право требовать исправления неточной, неполной, устаревшей информации о себе, уничтожение информации о себе, сбор, использование или хранение которой осуществляется с нарушением требований закона.

Если звонки продолжаются, а ваши требования были проигнорированы — вы можете подать электронное заявление о преступлении на сайте киберполиции (ст. 189 КК Украины вымогательство; ст.190 КК Украины мошенничество). Или же написать заявление в полицию, подробно изложив всю ситуацию, прикрепив скриншоты звонков, смс-уведомлений от коллекторской компании. Также вы можете обратиться с жалобой на коллекторов в НБУ по тел. 0 800 504 240. // Информатор