В Ірпені судді дзвонили з погрозою облити кислотою

Суддя Іріпнського міського суду Київської області Яна Шестопалова повідомила про отримання погроз.

Про це свідчить заява судді на сайті Вищої ради правосуддя.

В липні минулого року від Житимирської обласної прокуратури до суду надійшла справа за обвинуваченнням 5 уродженців Києва у розбійному нападі організованою групою.

В останньому засіданні 29 грудня прокурор заявив судді відвід. Розгляд заяви планувався 5 січня. Того ж дня близько 11.32 судді на мобільний зателефонував незнайомець, який хотів поговорити з приводу справи, яка на його думку, мала відбутися за пару годин. Суддя відмовилися від спілкування, пояснивши громадянину, що він чинить протиправні дії, телефонуючи на її особистий номер.

Коли суддя поклала слухавку, то співрозмовник передзвонив з іншого номера і почав агресивно і голосно викрикувати, шо коли суддя не ухвалить “позитивного рішення” для нього, то їй буде дуже погано. Чоловік начебто висловив судді погрози фізичної розправи, а саме облити кислотою і завдати тілесних ушкоджень. Суддя відповіла, що звернеться у правоохоронні органи і поклала слухавку. Через хвилину їй знову зателефонували з невідомого номера, але, здогадуючись, що це та сама людина, суддя відхилила виклик.

Наступного дня суддя написала заяву в Бучанську прокуратуру щодо втручання в діяльність судових органів (ст.376 КК) і погроз щодо судді (ст. 377 КК).

Відомо, що прокурор заявив відвід судді Шестопаловій після того, як в апеляціному суді під час оскарження ухвали про продовження запобіжного заходу почув, що адвокату відомий намір судді Шестопалової повернути обвинувальний акт, бо не відповідає вимогам КПК. Це твердження захисника зафіксоване звукозаписом засідання.

5 січня відвід, заявлений прокурором задоволено не було, а сумніви прокурора в неупередженості судді визнано надуманими. // Судовий репортер