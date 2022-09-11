У Києві поліцейські затримали чоловіка за пограбування знайомого

Гостюючи у свого товариша, зловмисник відібрав у нього мобільний телефон та втік. Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

До відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції звернувся місцевий мешканець та повідомив про те, що його пограбував знайомий. На місце події прибула слідчо-оперативна група та співробітники карного розшуку, які негайно розпочали пошуки зловмисника.

Працівники поліції поспілкувались із заявником та встановили, що чоловік запросив у гості свого товариша, 49-річного мешканця Кіровоградщини. Під час зустрічі зловмисник помітив на ліжку потерпілого мобільний телефон та скориставшись нагодою, схопив його і вибіг з помешкання. У ході проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів поліцейські розшукали грабіжника та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва поліцейські повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, а суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва