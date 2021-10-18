Как защититься от карманника

У них нет выходных, отпусков, эти люди не пожалеют бедно одетого пенсионера, уставшую маму с детьми, не говоря уже о богатых ― обворован будет любой, кто потеряет бдительность. Речь идет о тех, кто крадет на улице, в общественном транспорте ― карманниках. Ежегодно они совершают в стране десятки тысяч таких преступлений. Предлагаем несколько советов о том, как им не попасться.

Как работают карманники

Часто люди думают, что смогут распознать вора в толпе. Однако все сформировавшиеся у них в головах стереотипы отрицаются. Карманники настолько прилично, непринужденно выглядят, что выделить их под силу только обученному человеку. Хорошо одетый парень, симпатичная улыбчивая девушка, респектабельный мужчина или милая бабушка ― вором будет тот, на кого меньше всего подумаете. Кто и как может обчистить ваши карманы:

Хладнокровно вытянуть, пока вы заняты своими мыслями, виртуозно работая двумя пальцами,― это щипачи. Неожиданно налететь на вас, ошибочно узнать старого знакомого, помочь очистить испачканную одежду ― это обнималы (трясуны). Разрезать острым предметом сумку или карман ― это резчики (писари). Работать рукой, прикрытой курткой или другим предметом, одновременно активно жестикулируя другой, ― это ширмачи. Аналогично предыдущему варианту прикрываться грудным ребенком ― это парашютисты.

Существует еще несколько разновидностей преступников, иногда они работают с сообщниками, которые отвлекают разговорами, флиртом, помощью. Зная, как могут обворовать, можно стать внимательнее в подобных ситуациях. Предупрежден ― вооружен, эту поговорку следует помнить всегда. Если поблизости находится один из перечисленных персонажей, будьте бдительнее.

Как избежать участи жертвы карманника

Часто люди сами привлекают к себе внимание преступника, демонстрируя дорогие вещи или полный денег кошелек. При мысли о том, сколько стоит iPhone 13 Pro, как бы невзначай хвастливо вытянутый вами из кармана, вор начинает искать пути им завладеть. Хотите защитить себя от краж в общественном транспорте, на улице ― соблюдайте такие рекомендации:

Сумку держите перед собой, крепко прижимайте. Самое ценное носите во внутренних карманах, застегивающихся на молнию. Деньги на крупные покупки положите в один кошелек, предназначенные для мелких расходов ― отдельно. В общественном транспорте, на улице спрячьте телефон, выключите музыку, наблюдайте за людьми вокруг через окна или витрины магазинов. Пересчитывайте деньги дома. Выньте вещи из задних карманов, рюкзаков, откажитесь от поясных сумок. Удвойте внимание, находясь в толпе.

Если вы увидели или почувствовали кражу, оставьте задержание преступника профессионалам. Доказать что-либо будет трудно ― вытянув из бумажника деньги, вор тут же выкидывает его. Посмотрите пристально на этого человека, громко объявите о его намерениях. Так он испугается, сбежит.

Магазины предлагают различные устройства для защиты от карманников. Однако лучше бдительности нет ничего. Будьте внимательны, соблюдайте рекомендации, шансы стать обворованным значительно снизятся.