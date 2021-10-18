Как защититься от карманника
У них нет выходных, отпусков, эти люди не пожалеют бедно одетого пенсионера, уставшую маму с детьми, не говоря уже о богатых ― обворован будет любой, кто потеряет бдительность. Речь идет о тех, кто крадет на улице, в общественном транспорте ― карманниках. Ежегодно они совершают в стране десятки тысяч таких преступлений. Предлагаем несколько советов о том, как им не попасться.
Как работают карманники
Часто люди думают, что смогут распознать вора в толпе. Однако все сформировавшиеся у них в головах стереотипы отрицаются. Карманники настолько прилично, непринужденно выглядят, что выделить их под силу только обученному человеку. Хорошо одетый парень, симпатичная улыбчивая девушка, респектабельный мужчина или милая бабушка ― вором будет тот, на кого меньше всего подумаете. Кто и как может обчистить ваши карманы:
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Хладнокровно вытянуть, пока вы заняты своими мыслями, виртуозно работая двумя пальцами,― это щипачи.
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Неожиданно налететь на вас, ошибочно узнать старого знакомого, помочь очистить испачканную одежду ― это обнималы (трясуны).
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Разрезать острым предметом сумку или карман ― это резчики (писари).
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Работать рукой, прикрытой курткой или другим предметом, одновременно активно жестикулируя другой, ― это ширмачи.
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Аналогично предыдущему варианту прикрываться грудным ребенком ― это парашютисты.
Существует еще несколько разновидностей преступников, иногда они работают с сообщниками, которые отвлекают разговорами, флиртом, помощью. Зная, как могут обворовать, можно стать внимательнее в подобных ситуациях. Предупрежден ― вооружен, эту поговорку следует помнить всегда. Если поблизости находится один из перечисленных персонажей, будьте бдительнее.
Как избежать участи жертвы карманника
Часто люди сами привлекают к себе внимание преступника, демонстрируя дорогие вещи или полный денег кошелек. При мысли о том, сколько стоит iPhone 13 Pro, как бы невзначай хвастливо вытянутый вами из кармана, вор начинает искать пути им завладеть. Хотите защитить себя от краж в общественном транспорте, на улице ― соблюдайте такие рекомендации:
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Сумку держите перед собой, крепко прижимайте.
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Самое ценное носите во внутренних карманах, застегивающихся на молнию.
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Деньги на крупные покупки положите в один кошелек, предназначенные для мелких расходов ― отдельно.
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В общественном транспорте, на улице спрячьте телефон, выключите музыку, наблюдайте за людьми вокруг через окна или витрины магазинов.
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Пересчитывайте деньги дома.
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Выньте вещи из задних карманов, рюкзаков, откажитесь от поясных сумок.
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Удвойте внимание, находясь в толпе.
Если вы увидели или почувствовали кражу, оставьте задержание преступника профессионалам. Доказать что-либо будет трудно ― вытянув из бумажника деньги, вор тут же выкидывает его. Посмотрите пристально на этого человека, громко объявите о его намерениях. Так он испугается, сбежит.
Магазины предлагают различные устройства для защиты от карманников. Однако лучше бдительности нет ничего. Будьте внимательны, соблюдайте рекомендации, шансы стать обворованным значительно снизятся.