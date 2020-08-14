Третій підозрюваний у викраденні людини у Львові сам здався поліції

38-річний чоловік є спільником брата скандально відомої у Львові активістки Олени Живко

У п’ятницю, 14 серпня, поліцейські повідомили про підозру учаснику злочинної групи, якого підозрюють у викраденні людини у Львові. Як повідомила Нацполіція Львівщини, чоловік, якого раніше оголосили в розшук, сам прийшов до правоохоронців.

У повідомленні поліції вказано, що 38-річний мешканець Львівщини 14 серпня прийшов у Галицький районний суд Львова і слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.146 ККУ (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Як пояснили ZAXID.NET у поліції, підозрюваний прийшов у суд, а не у відділ поліції, оскільки його було оголошено у розшук, згідно з ухвалою Галицького райсуду.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, 14 березня 2019 року на парковці біля ТРЦ Victoria Gardens зловмисники силоміць заштовхали у мікроавтобус Volkswagen львів’янина, завезли його у лісовий масив на Пустомитівщині, де утримували його силою. Трьом учасникам нападу поліція офіційно оголосила підозру у викраденні людини. Оскільки усі вони переховувались від слідства, підозру оголосили заочно, а самих підозрюваних оголосили у розшук.

Одного з учасників злочинної групи – 27-річного Павла Живка, двоюрідного брата скандально відомої у Львові активістки Олени Живко, – правоохоронці затримали 5 серпня у Житомирській області. Наступного дня суд обрав йому запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Другого учасника злочинної групи, який раніше вже був судимий за розбої, затримали 11 серпня на території Перемишлянського району.