В результаті вибуху в Новомосковську пошкоджено сім автомобілів

У Новомосковську поліція з’ясовує обставини вибуху, в результаті якого пошкоджено сім авто. 15 жовтня о 02:30 у дворі багатоповерхового будинку вибухнув невідомий предмет, пошкодивши припарковані біля під’їзду автомобілі. Травмованих людей немає.

Інформацію про подію Суспільному підтвердила речниця Новомосковського відділу поліції Ольга Зінковська.

«Під час огляду прилеглої території виявлені фрагменти від гранати, які вилучені та направлені для проведення вибухотехнічної експертизи. На теперішній час поліція з’ясовує всі обставини події, досудове розслідування триває», — повідомила Ольга Зінковська.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за двома статтями: незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та хуліганство.