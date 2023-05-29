За привласнення ₴2,5 млн. коштів комунального підприємства судитимуть директора ТОВ

За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури до суду передано обвинувальний акт стосовно директора товариства з обмеженою відповідальністю у м. Вінниці за обвинуваченням у використанні завідомо підробленого документа, заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України).

За даними слідства, чоловік, будучи керівником охоронної фірми, вирішив привласнити кошти комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія», яке замовляло у нього послуги. Для цього обвинувачений під час процедури публічних закупівель надавав завідомо неправдиві документи щодо потенційної вартості послуг охорони, куди включав суми обов’язкових платежів до бюджету, знаючи, що вони безпідставні та не маючи на меті їх сплачувати.

Надалі між охоронною фірмою та КП впродовж 2017 – 2021 років укладено низку договорів з надання послуг охорони, на виконання яких замовником виконавцю щомісячно перераховувались узгоджені кошти, в тому числі й суми обов’язкових платежів до бюджету. В свою чергу директор ТОВ отримані кошти переводив в готівку та привласнював їх.

Такими діями він завдав шкоди комунальному підприємству на суму близько 2,5 млн гривень.

На час досудового розслідування обвинувачений перебуває під вартою.

У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованих злочинів перед судом йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури