До суду передано справу про вбивство військовослужбовця на Прикарпатті

За процесуального керівництва Надвірнянської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 41-річного місцевого жителя за фактом убивства військовослужбовця (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, вночі 09.10.2021 в місті Надвірна біля цілодобового магазину між обвинуваченим та 25-річним учасником АТО виникла суперечка. Під час конфлікту зловмисник ножем наніс останньому удар у грудну клітку, поранивши серце. Через декілька годин військовий від отриманих травм помер у лікарні.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Надвірнянського районного відділу поліції Нацполіції в Івано-Франківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура