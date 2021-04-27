На хабарництві викрили столичного поліцейського

Заступника начальника управління поліції одного з районів Києва задокументовано на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди із місцевих підприємців за надання можливості працювати з порушенням або всупереч карантинних обмежень.

Оперативники Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ встановили та зібрали інформацію відносно одного із заступників начальника районного управління столичної поліції. Зокрема 37-річний поліцейський з метою незаконного збагачення вимагав хабарі із суб’єктів підприємницької діяльності на території обслуговування.

За «дозвіл» працювати у період карантинних обмежень або за сприяння в уникненні відповідальності представники бізнесу надавали посадовцю поліції грошову «винагороду». Сума щомісячного «відкату» залежала від кількості відпрацьованих днів суб’єктом господарювання або від «тяжкості» адміністративного порушення.

За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ слідчі ДБР, під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури, розпочали кримінальне провадження.

Задокументовано передачу поліцейському 38 тисяч гривень неправомірної вигоди. Працівники внутрішньої безпеки Нацполіції та ДБР, за фізичної підтримки відділу швидкого реагування ДВБ НПУ, затримали фігуранта на отриманні чергового хабаря. Заходи проходили за сприяння СБУ і керівництва главку поліції Києва.

Слідчі ДБР оголосили про підозру фігурантові за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Наразі поліцейський затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України