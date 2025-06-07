Касира столичного поштового відділення підозрюють у привласненні понад ₴100 тисяч

22-річний молодик забрав готівкові кошти з сейфу, а щоб приховати нестачу — несанкціоновано вніс зміни до внутрішньої системи касових операцій компанії. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Викрили злочин слідчі Подільського управління поліції спільно з працівниками управління протидії кіберзлочинам у м. Києві.

За інформацією слідчої Подільського управління поліції Уляни Гадій, правопорушник – працівник компанії, який обіймав посаду касира в пункті надання фінансових послуг та мав доступ до каси та внутрішньої електронної системи товариства:

«Минулого місяця фігурант заволодів понад 103 тисячами гривень з робочого сейфу, а щоб приховати відсутність коштів, створив фальшиві касові документи у внутрішній системі. Ці дії дозволили йому уникнути виявлення нестачі під час перевірки».

Слідчі, за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 191 — привласнення майна, вчинене в умовах воєнного стану;

ч. 1 та ч. 3 ст. 362 — несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах) вчинене особою, яка має право доступу до неї, вчинене повторно.

Санкція найтяжчої з вказаних статей передбачає позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Поліція наголошує: службові злочини у фінансовій сфері в умовах воєнного стану є особливо тяжкими та тягнуть за собою сувору кримінальну відповідальність.

Відділ комунікації поліції Києва