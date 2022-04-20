Керівник Держгеокадастру Львівщини підозрюється у незаконному розподілі землі на суму понад ₴113,5 млн.

Так, на Львівщині слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальнику Головного управління Держгеокадастру у Львівській області, який незаконно роздавав комунальні землі більше ніж на 113 мільйонів гривень.

Працівники ДБР встановили, що керівник обласного Держгеокадастру дозволив незаконно відчужити землю комунальної власності площею 26,7 га на території Зимноводівської сільської ради та роздати її приватним особам. Вартість землі оцінюється у 113 млн. грн.

Крім того, встановлено факт підписання посадовцем наказів про затвердження проектів землеустрою щодо відведення та передачі земельних ділянок. Це призвело до заподіяння збитків громаді у розмірі понад 480 тис. грн.

Перевіряється інформація щодо вчинення аналогічних злочинів та отримання хабарів від замовників, яким надавався незаконний дозвіл на оформлення ділянок.

Триває досудове слідство у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 1 та 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем), за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених 3 ст. 365 КК України (Перевищення влади або службових повноважень), ч. 2 ст. 367 КК України (Службова недбалість).

Процесуальне керівництво здійснює Генеральна прокуратура України.

ДБР