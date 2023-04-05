За систематичне хабарництво судитимуть посадовця Київської митниці

Подільською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно посадовця Київської митниці за фактом систематичного одержання неправомірної вигоди та зловживання впливом (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України, ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України).

За даними слідства, посадовець Київської митниці, користуючись службовим становищем, щомісяця упродовж червня-листопада 2022 року одержував неправомірну вигоду в розмірі 15 тисяч гривень від представника суб’єкта зовнішньо-економічної діяльності за допомогу у митному оформленні імпорту товару Київською, Чернівецькою та Львівською митницями.

Загалом за вказаний період митник одержав неправомірну вигоду на загальну суму 65 тисяч гривень. Посадовця затримали «на гарячому» в порядку ст. 208 КПК України.

У ході слідства на майно підозрюваного накладено арешт.

Санкція найбільш суворої статті з інкримінованих злочинів передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Подільського управління поліції ГУ НП в м. Києві за матеріалами Центрального апарату СБ України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура