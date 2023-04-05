За систематичне хабарництво судитимуть посадовця Київської митниці

Published

Подільською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно посадовця Київської митниці за фактом систематичного одержання неправомірної вигоди та зловживання впливом (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України, ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України).

За даними слідства, посадовець Київської митниці, користуючись службовим становищем, щомісяця упродовж червня-листопада 2022 року одержував неправомірну вигоду в розмірі 15 тисяч гривень від представника суб’єкта зовнішньо-економічної діяльності за допомогу у митному оформленні імпорту товару Київською, Чернівецькою та Львівською митницями.

Возможно, это изображение 3 человека, люди стоят, автомобиль и на открытом воздухе

Загалом за вказаний період митник одержав неправомірну вигоду на загальну суму 65 тисяч гривень. Посадовця затримали «на гарячому» в порядку ст. 208 КПК України.

Возможно, это изображение деньги

У ході слідства на майно підозрюваного накладено арешт.

Санкція найбільш суворої статті з інкримінованих злочинів передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Подільського управління поліції ГУ НП в м. Києві за матеріалами Центрального апарату СБ України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура

Like

Tags:

You may also like...