На Дніпропетровщині ліквідували черговий конвертаційний центр з мільйонними оборудками

Окрім того, поліцейські викрили схему з виведення грошей через штучно створені фірми з ознаками фіктивності. Члени злочинної групи «надавали послуги» підприємствам з формування штучного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Наразі встановлені п’ять осіб, які зловживали своїм службовим становищем та підробляли офіційні документи. Своїми діями з 2019 року вони нанесли державі збитки в особливо великих розмірах. Їх «послугами» скористалися близько 40 підприємств області.

За фактами їх злочинної діяльності були відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) та ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) Кримінального кодексу України. 17 грудня за матеріалами співробітників внутрішньої безпеки фіскальної служби поліцейські слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області спільно з працівниками СБУ та під процесуальним керівництвом прокуратури, провели близько 20 санкціонованих обшуків за місцями мешкання та роботи фігурантів у містах Дніпро та Нікополь.

За результатами проведених слідчих дій вилучено понад 22 мільйони гривень у різній валюті, банківські карти, печатки фіктивних підприємств, підробні документи, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які можуть містити докази злочинної діяльності, бухгалтерську документацію. Також вилучені автомобілі фігурантів «Lexus GX» та «Porshe Cayenne».

Підозрюваним у зловживанні службовим становищем загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області