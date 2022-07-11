Керівник луганського держпідприємства підозрюється у колабораціонізмі

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури громадянці повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, наприкінці березня 2022 року керівник держпідприємства вступила в злочинну змову з військами РФ та представниками «ЛНР». З кінця березня по червень 2022 року вона передала окупантам матеріальні ресурси, що перебували у віданні підприємства. Також вона обійняла посаду директора так званого «ГУП ЛНР «Лимаревский конный завод».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк) Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора