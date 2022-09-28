Столичні поліцейські викрили посадовця, який завдав ₴2,5 млн. збитків міському бюджету Чернігова

Правопорушник незаконно уклав додаткові угоди з приватною установою на закупівлю пального, у результаті чого комунальне підприємство переплатило понад 1,6 мільйонів гривень та недоотримало майже 58 000 літрів пального. За скоєне зловмиснику загрожує до дванадцяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна.

На початку серпня слідчим відділом Дніпровського управління поліції міста Києва за інформацією Служби безпеки України в Чернігівській області було розпочато кримінальне провадження за фактом розтрати та заволодіння бюджетними коштами з боку посадових осіб Чернігівського комунального підприємства. За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури та оперативного супроводження СБУ правоохоронці викрили в протиправній діяльності начальника комунального підприємства, яке, відповідно до публічних закупівель, мало придбати 780 000 літрів пального на суму 18,5 мільйонів гривень.

У ході досудового розслідування поліцейські з’ясували, що чоловік, зловживаючи своїм службовим становищем, уклав додаткові договори з приватним підприємством — постачальником із порушенням чинного законодавства. Відповідно до цих угод було підвищено вартість кожного виду пального, а також зменшено обсяги закупівлі.

Таким чином у результаті протиправних дій 47-річного уродженця Дніпропетровщини, комунальне підприємство сплатило додаткові 1,6 мільйонів гривень та недоотримало майже 58 000 літрів пального. Згідно висновку судово-економічної експертизи міському бюджету нанесено матеріальної шкоди на суму 2,5 мільйони гривень.

Наразі слідчі під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до дванадцяти років тюремного ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення фігуранта від займаної посади.

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Києва