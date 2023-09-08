У Кам’янському застрелили чоловіка, нападник зник

Внаслідок вогнепального поранення 29-річний потерпілий загинув.

Сьогодні, 8 вересня, близько 13-ї години у м. Кам’янське 30-річний зловмисник спричинив смертельне вогнепальне поранення чоловіку. Встановлено, що після інциденту нападник зник на автомобілі «Subaru Forester» сірого кольору.

Для виявлення автомобіля та затримання причетного до стрілянини на території Дніпропетровської області введено поліцейську операцію, орієнтовані усі наряди поліції. Поліція просить з порозумінням поставитись до проведених заходів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Кам’янське районне управління поліції