У Кам’янському застрелили чоловіка, нападник зник

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Внаслідок вогнепального поранення 29-річний потерпілий загинув.

Сьогодні, 8 вересня, близько 13-ї години у м. Кам’янське 30-річний зловмисник спричинив смертельне вогнепальне поранення чоловіку. Встановлено, що після інциденту нападник зник на автомобілі «Subaru Forester» сірого кольору.

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Для виявлення автомобіля та затримання причетного до стрілянини на території Дніпропетровської області введено поліцейську операцію, орієнтовані усі наряди поліції. Поліція просить з порозумінням поставитись до проведених заходів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Кам’янське районне управління поліції

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