Мешканець Тернопільщини віддав гроші невідомому за неіснуючий товар

Схема добре відома, але й надалі дієва: оголошення, приваблива ціна, і обов’язкова оплата товару перед відправкою. А далі вже лотерея – добросовісний продавець, чи все ж шахрай. Саме на пройдисвіта, на жаль, натрапив в мережі мешканець Тернопільського району. Він купував запчастини до трактора вартістю понад дві тисячі.



Покупець, справно оплатив товар, однак нічого не отримав. На післяоплату, продавець не погоджувався. Саме цей факт має одразу насторожити. Зазвичай шахраї не мають жодного товару, а створюють фейкові акаунти з продажів, чи сторінки відомих онлайн-платформ з продажу. Жертву приваблює ціна або ж дефіцитний товар і починається шахрайська схема.

Запам’ятайте: якщо продавець так би мовити несправжній, він не буде вести переписку в особистому кабінеті на сайті продаж, а одразу прохатиме зв’язатися з ним через додатки Вайбер Телеграм, тощо. Не погоджується і на післяоплату.

Правоохоронці радять переглядати сайт оголошень на предмет однакових фото товару, не перераховувати гроші наперед ні за доставку, ні за сам товар. Купуйте онлайн на перевірених сайтах. Перевірити їх можна за допомогою сервісу Кіберполіції «STOP FRAUD» . Також ви можете перевіряти відгуки про продавців та віртуальні магазини через пошукові системи.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області