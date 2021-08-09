Керівника ДП на Кіровоградщині судитимуть за службову недбалість зі збитками на ₴10 млн.

Кіровоградська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно директора одного із сільськогосподарських державних підприємств за фактом вчинення службової недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, директор держпідприємства передав у власність місцевого товариства, яке займається оптовою торгівлею зерном, 1500 тонн соняшника за заниженою ціною, не отримавши передплату, як це передбачалося умовами договору поставки. В результаті таких дій державним інтересам спричинено збитки на майже 10 млн гривень.

Досудове розслідування здійснювало слідче управління Головного управління Нацполіції в Кіровоградській області, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань в області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Кіровоградської обласної прокуратури