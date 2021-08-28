В Одессе задержали полсотни «мужественных» борцов с геями, пострадали 29 правоохранителей

Во время проведения Прайд-шествия в Одессе задержаны полсотни правонарушителей, 29 правоохранителей получили телесные повреждения.

Об этом в ходе брифинга сообщил начальник ГУНП в Одесской области Николай Семенишин.

По его словам, 16 полицейских и 13 нацгвардейцев получили ожоги от газовых баллонов и другие повреждения.

Как рассказал руководитель ГУНП в Одесской области, через 20 минут после окончания акции группа молодых людей напала на сотрудников полиции.

Число задержанных правонарушителей достигло 51. На месте задержания работают следователи.

Действия нарушителей квалифицированы по трем статьям Уголовного кодекса Украины — ч.2 ст 345 (нанесение телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов), ч.4 ст 296 (хулиганство, совершенное группой лиц с особым цинизмом),ч. ст 294 (массовые беспорядки). // Думская