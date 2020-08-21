Керівника ДП судитимуть за вимагання та одержання ₴550 000 за нестворення перешкод товариству

До суду скеровано обвинувальний акт відносно керівника державного підприємства, підпорядкованого Державній службі України з питань регуляторної політики та розвитку підприємства.

Він обвинувачується у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданого йому службового становища (ч. 4 ст. 368 КК України).

Слідством встановлено, що керівник держпідприємства вимагав та одержав від директора товариства з обмеженою відповідальністю 550 000 гривень хабара. За «винагороду» він обіцяв не створювати перешкоди у здійсненні діяльності товариства та продовжити договір на охорону території держпідприємства.

20 лютого 2020 року керівника державного підприємства було затримано під час одержання частини неправомірної вигоди у сумі 503 000 гривень в порядку статті 208 КПК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за матеріалами ВБ в Одеській області Головного управління ВБ СБУ. Процесуальне керівництво – прокуратура міста Києва.

ДБР