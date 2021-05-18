Керівника НААН, підозрюваного в хабарництві, повторно відсторонено від посади

Вчора, 17 травня, ухвалою слідчого судді керівника Національної академії аграрних наук, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди, повторно відсторонено від займаної посади строком до 8 липня цього року.

Нагадаємо: 28 квітня 2021 року Київський апеляційний суд за клопотанням слідчого управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Нацполіції та процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора прийняв рішення щодо відсторонення від посади керівника Національної академії аграрних наук.

Посадовець сприяв у призначенні на посаду керівника одного з державних підприємств, що входять у структуру НААН України. Натомість новопризначений керівник мав не перешкоджати укладанню договорів про спільну діяльність між державним підприємством і конкретно визначеними суб’єктами господарської діяльності.

Також підозрюваний сприяв зарахуванню цієї ж особи до списку претендентів на заміщення вакансій академіків і подальшій передачі відповідних матеріалів на розгляд Президії НААН. За свою допомогу фігурант отримав «подяку» – елітний позашляховик.

За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Управління комунікації Національної поліції України