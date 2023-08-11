У Києві до 5 років позбавлення волі засуджено ексдержслужбовицю-колаборантку з Луганщини

За підтримання публічного обвинувачення Святошинською окружною прокуратурою міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок 40-річній уродженці Луганської області за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Прокурором доведено, що обвинувачена до початку повномасштабного вторгнення збройних сил рф в Україну працювала фахівцем у центрі зайнятості одного з відділень Луганської області.

Після захоплення смт. Мілове представниками НЗФ так званої «лнр» та військами рф вона відкрито висловила підтримку окупантам.

У квітні 2022 року, запевнивши представників окупаційної адміністрації у своїй відданості, обвинувачена була призначена на посаду директора «Об’єднаного відділення республіканського центру зайнятості самопроголошеної лнр у Міловському районі», де і працює по цей час.

Також вона заохочувала підлеглих до активної співпраці з представниками так званої «лнр».

За принципової позиції прокурорів Святошинським районним судом міста Києва колаборантку визнано винною у пред’явленому обвинуваченні та засуджено до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків строком на 10 років та з конфіскацією всього належного їй майна.

Справа слухалась в повному порядку спеціального судового розгляду.

Київська міська прокуратура