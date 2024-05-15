₴1,2 млн. збитків на поставках насіння кукурудзи приватному товариству – судитимуть заступника директора філії ДП «Укрліктрави»

Подільською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього заступника директора однієї з філій ДП «Укрліктрави» за фактом розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України)

Слідством встановлено, що у жовтні 2022 року між державним підприємством та приватною структурою укладено договори поставки сільськогосподарської продукції та у подальшому додаткові угоди до них.

В свою чергу, обвинувачений, діючи за попередньою змовою групою осіб, забезпечив укладення з приватним підприємством договорів поставки насіння кукурудзи за майже вдвічі заниженою вартістю.

Шкода державному бюджету становить понад 1,2 млн гривень.

Київська міська прокуратура