Керівника ПП обвинувачують у безпідставному знищено 154 дерев майже на ₴600 тис.

Спеціалізованою екологічною прокуратурою Вінницької обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно керівника приватного підприємства, який допустив незаконну порубку дерев у захисних насадженнях, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).

За даними слідства, у 2020 році підприємство отримало державне замовлення на санітарне видалення зелених насаджень у лісосмугах вздовж автодороги загального користування на території Вінниччини.

У ході виконання робіт керівник підприємства допустив порубку дерев на площі, не означеній у лісорубному квитку. Внаслідок таких дій було незаконно зрізано 154 дерева, чим завдано шкоди навколишньому природному середовищу на суму 587 тис. грн.

У разі доведення перед судом винуватості підприємця, йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 7 років.

Раніше пред’явлений обласною прокуратурою позов про відшкодування шкоди, завданої незаконною порубкою, перебуває на розгляді Господарського суду Вінницької області.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури