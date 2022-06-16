Керівнику підприємства оголошено підозру в розкраданні майже ₴3,5 млн. під час ремонту доріг

Звенигородською окружною прокуратурою повідомлено про підозру керівнику підприємства у розкраданні майже 3,5 мільйона гривень, виділених на ремонт доріг у Звенигородському районі Черкаської області.

Так, державним підприємством «Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області» укладено договір з приватним підприємством на ремонт дорожнього покриття у Звенигородському районі Черкаської області.

Під час виконання умов договору директор підприємства завищив об’єми виконаних робіт та якість ремонту покриття. Зрештою це призвело до того, що підприємство заволоділо бюджетними коштами у сумі майже 3,5 мільйона гривень.

Процесуальним прокурором повідомлено 56-річному директорові підприємства про підозру у вчиненні злочину за ч.ч. 2 та 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів) Кримінального кодексу України.

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, із можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування в указаному кримінальному провадженні триває. Прокуратурою вживаються заходи для скерування обвинувального акту до суду.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Черкаська обласна прокуратура