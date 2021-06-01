Керівницю столичного підприємства судитимуть за несплату ₴4,9 млн. земельного податку

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Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт за фактом умисного ухилення від сплати податків керівницею столичного підприємства (ч. 3 ст. 212 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівниця підприємства під час здійснення господарської діяльності, маючи реальну можливість та фінансові ресурси на підприємстві, умисно подала недостовірні податкові декларації з плати за землю, таким чином ухилившись від сплати земельного податку на 4,9 млн грн, що становить особливо великий розмір.

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Викрито правопорушення прокурорами спільно із слідчими СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура

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