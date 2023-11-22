Керівника держпідприємства підозрюють у зловживанні службовим становищем на ₴1,5 млн.

Слідче управління поліції області, за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань в кіровоградській області ДСР Нацполіції України та процесуального керівництва обласної прокуратури, здійснює розслідування за фактом вчинення посадовцем кримінального правопорушення, яке спричинило тяжкі наслідки.

Встановлено, що директор державного підприємства, діючи в інтересах одного з адвокатських об’єднань, уклав низку договорів про надання правової допомоги. У результаті юридичні послуги були оплачені, незважаючи на встановлені фінансовим планом підприємства граничні обмеження.

За висновком відповідної експертизи, внаслідок протиправних дій державі завдано матеріальної шкоди на суму понад 1,5 млн грн.

Директору підприємства повідомлено про підозру, розслідування провожиться за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Санкцією статі передбачено покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За матеріалами слідчого управління

поліції Кіровоградської області