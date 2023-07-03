Махінації із землями Національної академії аграрних наук України на ₴69 млн.: на Львівщині судитимуть ексголову сільради та землевпорядників

Понад 200 громадян, серед них — родичі та близькі обвинувачених, отримали у приватну власність землі неподалік Львова.

Викрили оборудку із землями Інституту біології тварин НААН України та встановили її організаторів оперативники Управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі обласної поліції. За даними слідства, під час розробки землеустрою щодо зміни меж села ексголова сільради та двоє землевпорядників безпідставно збільшили його площу та включили туди землі, які знаходилися у постійному користуванні інституту.

Надалі поділили 22 га землі на менші частини та на підставі рішень сільської ради незаконно передали земельні ділянки неподалік Львова у приватну власність понад 200 громадянам. Серед «латифундистів» – родичі та близькі учасників оборудки. Внаслідок протиправної діяльності державі завдано понад 69 млн грн збитків. Окрім того, мали намір за такою ж схемою незаконно відчужити ще близько 20 га землі.

У лютому 2023 року фігурантам було повідомлено про підозру. Наразі за погодженням із Львівською обласною прокуратурою обвинувальний акт скеровано до суду. Ексголові сільради да двом землевпорядникам інкримінують ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2, та 3 ст. 15 ч. 1 та 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за попередньою змовою групою осіб та службове підроблення) Кримінального кодексу України.

З метою відшкодування завданих збитків на земельні ділянки були накладені арешти.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України